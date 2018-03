LdC : Messi crucifie Chelsea, et pourtant...

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le dernier ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions est pour le FC Barcelone, le Barça ayant battu ce mercredi soir Chelsea (3-0) avec un doublé de Messi et un but de Dembele sur une passe décisive de...Messi.

Au Camp Nou, le suspense n'aura pas duré longtemps puisqu'après trois minutes, Lionel Messi ouvrait le score (1-0) et mettait directement Chelsea sous pression. Mais la formation anglaise ne se démontait pas et prenait le jeu à son compte, ce qui hélas ne lui suffisait pas, l'arbitre étant de plus assez gentil avec le Barça, à l'image de ce penalty oublié en seconde période pour une faute de Piqué sur Alonso.

Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone laissait les Blues faire le jeu, et sur un contre rondement mené, Messi servait idéalement Dembele qui trompait Courtois, ouvrant ainsi son compteur sous le maillot du club catalan (2-0, 20e). Chelsea n'abdiquait toujours pas, mais Messi y allait de son doublé (3-0, 63e), l'Argentin marquant là son 100e but en Ligue des champions. A 3-0, la messe était dite et le Barça continuera donc sa route en Ligue des champions, au contraire d'une formation de Chelsea qui peut avoir des regrets tant elle a montré de belles choses en Catalogne. Mais avec Messi, Barcelone est sur une autre planète.