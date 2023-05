LdC : Malgré l'affaire Negreira, le Barça a la confiance de l'UEFA

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Depuis trois mois, le FC Barcelone est empêtré dans l'affaire Negreira. Le club catalan est soupçonné d'avoir acheté le représentant des arbitres espagnols. L'UEFA a ouvert une enquête sur le sujet. Toutefois, l'instance a déjà autorisé le club à jouer la prochaine C1.

Après les difficultés sportives et financières des dernières années, 2023 propose au FC Barcelone des soucis judiciaires majeurs. Le club catalan est dans l'œil du cyclone avec l'affaire Negreira. Un dossier du nom d'un ancien arbitre espagnol, devenu le responsable en chef des arbitres en Liga. Le Barça lui aurait donné des sommes d'argent et, ce régulièrement. Les détracteurs du club dénoncent une corruption active tandis que Joan Laporta défend l'idée que son club ne le payait que pour des conseils en matière d'arbitrage. L'affaire a dépassé les frontières ibériques, arrivant sur le bureau du président de l'UEFA Aleksander Ceferin. L'instance européenne ouvrait même une enquête sur le sujet le 23 mars dernier.

Le Barça en C1 à moins d'une avancée dans le dossier

De quoi faire craindre aux Catalans une possible exclusion de la prochaine Ligue des champions, à l'instar de l'OM en 1993-1994 après la révélation de l'affaire VA-OM. Cependant, le futur champion d'Espagne conserve la confiance des dirigeants de l'UEFA à en croire Mundo Deportivo. En effet, le quotidien catalan révèle que le Barça s'est vu octroyer la licence UEFA, indispensable pour jouer les coupes d'Europe. La décision a été prise ce mardi à l'unanimité d'un collège de cinq membres.

🚨🚨✅| FC Barcelona have officially been given the licence to participate in next season's Champions League.@mundodeportivo [🎖️] pic.twitter.com/BSSG5RoRmi — Managing Barça (@ManagingBarca) May 12, 2023

Toutefois, le Barça n'est pas encore complétement tiré d'affaire. Cette licence peut et sera révoquée si l'affaire Negreira connaissait des avancées significatives dans le sens d'une culpabilité du FC Barcelone. Si les preuves récoltées sont suffisantes et que le dossier disciplinaire espagnol conduisait à des sanctions contre le club catalan, alors sa licence lui serait retirée et sa participation à la prochaine Ligue des champions serait annulée. Déjà qualifiés via le terrain, les Catalans peuvent être sereins. A moins que cette affaire complexe ne se résolve en moins de quatre mois, tout porte à croire qu'ils seront bien en C1 en septembre prochain.