LdC ‍: Lens explose à Arsenal, les huitièmes s'envolent

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe B, 5e journée

Emirates Stadium

Arsenal-Lens 6-0

Buts : Havertz (13e), Jesus (21e), Saka (23e), Martinelli (27e), Odegaard (45e+1), Jorginho (86e sur pen.)

Lens ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Lensois ont été corrigés 6-0 à Arsenal après une première période cauchemardesque.

Quasiment 25 ans jour pour jour, les joueurs lensois rêvaient de gagner à Arsenal comme leurs aînés à l'époque. C'était presque indispensable pour la qualification après le succès du PSV à Séville plus tôt. Mais, les espoirs lensois n'ont duré que 13 minutes. Sur un centre de Tomiyasu, Abdul Samed ratait sa tête. Jesus la réussissait lui et Havertz devançait Samba pour l'ouverture du score. Les buts s'enchaînaient vite pour des Sang et Or dépassés dans le jeu. Jesus ajustait Samba de l'intérieur du pays puis Saka poussait le ballon au fond après un arrêt raté de Samba. Martinelli enveloppait délicieusement le ballon pour le quatrième alors qu'Odegaard utilisait la force pour une puissante reprise de volée, synonyme de 5-0 au repos. Seule une frappe de Medina sur le poteau était notable côté lensois.

Six of the best ✨ pic.twitter.com/ECgws05TO4 — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2023

Après le repos, le temps paraissait long pour Lens. Arsenal gérait bien tandis que les Lensois assommés n'avaient même pas d'occasions à se mettre sous la dent. Arsenal infligeait même un set de tennis à Lens. Khusanov donnait un coup de coude à Martinelli en pleine surface. Avec la VAR, l'arbitre sifflait penalty et Jorginho alourdissait la note pour Lens. 6-0, une bien triste fin pour les ambitions lensoises en C1. Eliminés de la Ligue des champions, les Sang et Or joueront la Ligue Europa s'ils ne perdent pas contre Séville à Bollaert dans deux semaines.