LdC ‍: Lens bat Séville et lui chipe la place en C3

Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe B, 6e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Séville 2-1

Buts : Frankowski (63e sur pen.), Fulgini (90e+6) pour Lens ; Ramos (79e sur pen.) pour Séville

Dans un match tendu et difficile, Lens a su arracher la victoire 2-1 face à Séville. Ce fut une histoire de penalties dans un match dominé par les Espagnols. Lens jouera bien la Ligue Europa, privant le tenant du titre d'une nouvelle participation.

A l'instar des derniers matchs de Lens dans cette ligue des champions, les Sang et Or ont peiné dans le jeu. Heureusement, ils ont su préserver l'essentiel ce soir : une place en Ligue Europa. Ce n'était pas gagné après la première période. Séville tenait le ballon contre une équipe lensoise nerveuse. La seule occasion notable était une frappe de Rakitic, bien détournée par Samba (28e). Le portier de Lens était le meilleur joueur de son équipe. Toutefois, après le repos, il avait besoin de l'aide de ses montants sur une frappe violente de Pedrosa (57e). Une frayeur avant le soulagement pour Lens. Medina était déséquilibré dans la surface sévillane par Soumaré. Frankowski transformait le penalty pour donner l'avantage à Lens.

62' (1-0)



⚽️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗠𝗬𝗦𝗟𝗔𝗪 𝗙𝗥𝗔𝗡-𝗞𝗢𝗪-𝗦𝗞𝗜 !!! Sur penalty, le piston lensois décoche un tir puissant du pied droit. Le gardien adverse est pris à contrepied et Lens prend les commandes de la rencontre !

Mais, Lens n'était pas libéré pour autant et le FC Séville poussait toujours plus fort. Finalement, Séville revenait au score grâce à un pénalty. Avec son bras, Medina faisait tomber En-Nesyri. Sergio Ramos voyait d'abord son penalty être stoppé par Samba. Mais, le gardien lensois avait quitté sa ligne de but trop tôt. Sur la seconde tentative, l'ancien défenseur du PSG ne se ratait pas. La fin de match était irrespirable. Ramos avait la balle du 2-1 mais il tirait au-dessus. Juste derrière, Fulgini partait en contre et ajustait le gardien sévillan d'une balle piquée pour donner la victoire à Lens. Un succès 2-1 des Lensois qui les envoie en Ligue Europa. Une belle consolation face au tenant du titre en C3, lequel ne gagnera pas une huitième fois la compétition.