LdC ‍: Lens arrache un bon point à Séville

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 1ère journée, groupe B

Stade Sanchez-Pizjuan

Séville-Lens 1-1

Buts : Ocampos (9e) pour Séville, Fulgini (24e) pour Lens

Au courage, Lens est allé chercher un point à Séville. Un match nul 1-1 qui lance bien les Sang et Or dans ce difficile groupe B.

Dernier de Ligue 1, le RC Lens devait sérieusement augmenter son niveau face à Séville, tenant de la Ligue Europa. Le début de match n'était pas très rassurant. Les Lensois étaient étouffés par Séville et concédaient logiquement le premier but. Sur un corner de Rakitic, Ocampos coupait de la tête au premier poteau et lobait Samba. Il fallait 20 minutes à Lens pour réagir et quelle réaction. Fulgini nettoyait la lucarne de Dmitrovic d'un superbe coup-franc. Malgré le meilleur visage lensois, Séville restait plus dangereux. Samba devait réaliser une parade exceptionnelle de la main droite devant Ocampos (31e) pour maintenir l'égalité au repos.

Le portier lensois continuait son festival en seconde période, notamment devant Lukebakio (69e) dont la frappe était déviée par Danso. La solidité du gardien international français donnait des ailes à ses coéquipiers, lesquels étaient proches de s'offrir le succès. Guilavogui, esseulé au second poteau, trouvait les gants de Dmitrovic de la tête (78e). Sur le corner suivant, le gardien sévillan en faisait de même devant Sotoca. En fin de match, Séville essayait d'arracher le succès mais l'ancien lyonnais Mariano Diaz loupait totalement sa reprise seul dans la surface. Lens arrachait finalement le nul 1-1 à Séville. Un départ idéal en Ligue des champions surtout au vu des difficultés actuelles des Sang et Or. Ils accueilleront Arsenal au prochain match, leader implacable du groupe après son carton contre le PSV.