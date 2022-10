LdC : Le Sporting encore humilié, l'OM est deuxième du groupe !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe D, 4e journée

Stade José-Alvalade XXI (Lisbonne)

Sporting CP-OM 0-2

Buts : Guendouzi (20e sur penalty), Sanchez (30e)

Expulsions : Esgaio (19e), Goncalves (60e) pour le Sporting

Aidé par deux nouvelles expulsions côté Sporting, l'OM a remporté le match retour 2-0 sans le moindre problème. Les Marseillais sont totalement relancés dans la course à la qualification, passant leur adversaire du soir pour prendre la deuxième place du groupe D.

Après le match aller rocambolesque au Vélodrome avec les bourdes du gardien Adan et son carton rouge, l'OM devait confirmer au Portugal dans l'enfer du stade José-Alvalade XXI. Les Marseillais n'étaient pas du tout impressionnés par leurs hôtes, bien au contraire. Ils arrivaient à gêner d'entrée le Sporting par un pressing agressif. Ils ne tardaient pas à trouver la faille. Rongier alertait Harit dans la profondeur, lequel devançait de justesse Esgaio qui ne pouvait éviter la faute. Penalty et carton rouge pour un deuxième jaune, Esgaio plombait d'entrée son équipe comme Adan une semaine avant. Guendouzi se chargeait de la punition avec l'aide du poteau. Marseille enchaînait et assommait les Lisboètes dans la foulée. Mbemba trouvait Harit dans la profondeur, lequel servait sur un plateau Alexis Sanchez. Pas de hors-jeu pour la VAR qui validait le but après quelques secondes d'analyse.

Amorphe en première période, le Sporting tentait le tout pour le tout dès le début du second acte. Lopez devait intervenir devant Goncalves avant que Clauss ne détourne le tir de Reis en corner (46e). Mais, l'OM était bien le patron à Lisbonne. Les Marseillais étaient proches de planter un troisième but sur un festival d'Harit mais le Marocain ne cadrait pas au point de penalty (55e). Le suspense du match était définitivement plombé par la tension des Portugais. Goncalves prenait jaune pour une faute sur Balerdi, râlait et prenait le deuxième dans la foulée pour laisser les siens à neuf contre onze. Harit loupait une nouvelle balle de 3-0 (69e) mais globalement l'OM maîtrisait les débats pour l'emporter sans suer. Avec ce second succès de suite, l'OM rejoint et dépasse son adversaire du soir à la deuxième place du groupe (6 points chacun). Tottenham les devance après sa victoire sur Francfort.