LdC ‍: Le PSG défiera Monaco ou Brest en barrages ‍!

Par Corentin Facy

La grande soirée de Ligue des Champions a rendu son verdict et pour le Paris Saint-Germain, tout s'est parfaitement déroulé.

Facile vainqueur de Stuttgart (1-4), les hommes de Luis Enrique sont remontés au classement général jusqu'au 15e rang. Une belle opération qui va permettre au PSG de recevoir au match retour lors du barrages. L'adversaire des Bleu et Rouge sera connu vendredi après le tirage au sort, mais on sait à présent les deux possibilités pour l'équipe de Luis Enrique. Et il s'agira quoi qu'il arrive d'une affiche 100% française pour le Paris Saint-Germain puisque les coéquipiers d'Ousmane Dembélé affronteront Brest... ou Monaco, qui ont terminé 18e et 17e de la phase de ligue de la Ligue des Champions. De son côté, Manchester City a eu très chaud mais a finalement arraché sa qualification. Les hommes de Pep Guardiola affronteront le Bayern Munich ou le Real Madrid lors des barrages.