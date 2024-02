LdC ‍: Le Barça frustré à Naples, Arsenal tombe à Porto

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitièmes de finale aller

Naples-Barcelone 1-1

Porto-Arsenal 1-0

Naples-Barcelone, c'était un match d'équipes malades et cela s'est souvent ressenti ce soir. Le Barça dominait nettement pendant plus d'une heure, restant cependant inefficace devant les buts adverses en première période. Un éclair de Lewandowski donnait l'avantage aux Catalans. Le Polonais se jouait de Di Lorenzo et Jesus à l'entrée de la surface avant de placer le ballon dans le petit filet (60e). Naples, qui n'avait frappé au but qu'une seule fois en une heure, allait revenir sur sa première situation franche. Osimhen se jouait d'Inigo Martinez avant d'ajuster Ter Stegen (75e). Dans les dernières secondes, Gundogan passait proche d'offrir la victoire au Barça mais sa frappe frôlait le poteau napolitain. Ce 1-1 arrange plutôt Naples sur l'ensemble du match car tout reste possible au retour.

Lewandowski with his 93rd Champions League goal 🥵#UCL pic.twitter.com/KObcP7NoGf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2024

Ce sera tout aussi serré à Londres entre Porto et Arsenal. Pour le match aller au Portugal, les deux formations n'ont pas réussi à trouver la faille pendant un long moment. Arsenal avait une possession stérile tandis que Porto était plus dangereux par intermittence, via Pepê et Evanilson. Alors qu'on se dirigeait vers un 0-0 décevant, Galeno venait tromper Raya d'une belle frappe des 25 mètres. De quoi offrir le succès à Porto 1-0 et mettre sous pression Arsenal.