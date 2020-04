LdC : La phase de poules remplacée par une élimination directe ?

Dans : Ligue des Champions.

Contrainte d'accélérer le calendrier de la prochaine Ligue des champions, l'UEFA pourrait revenir à l'ancienne formule en 2020-2021.

L’UEFA insiste lourdement pour que les championnat nationaux se terminent, mais elle souhaite aussi aller au bout de la Ligue des champions et de l’Europa League, quitte à ce que les finales se jouent au mois d’août. Mais pour permettre à la prochaine édition des coupes européennes de commencer comme prévu, l’UEFA aurait étudié le principe d’un retour à l’ancienne version pour permettre de ne pas surcharger le calendrier 2021-2021, lequel s’annonce monstrueux. Selon TMW, la phase de poules de C1 et de C3, qui durait de septembre à décembre, devrait être remplacée afin de soulager le programme.

« L'UEFA voudrait essayer de clore cette édition même en plein été et pour ce faire, elle doit d'abord faire jouer les matches des huitièmes de finale qui restaient à disputer, la suite pourrait se jouer sur un seul match, et pas un aller-retour. Si le décalage des finales est très important, il sera très compliqué de voir une première partie avec la phase de groupes habituelle. L’UEFA pourrait revenir à la formule des tours à élimination directe avec un match aller et un match retour », explique le média italien. Cela aura évidemment un impact financier pour l'UEFA et donc les clubs, mais c'est aussi le prix à payer afin d'essayer de repartir de l'avant.