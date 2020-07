LdC : La finale de la Ligue des Champions le 23 août sur TF1 à 21h00

Dans : Ligue des Champions.

Malgré son format inédit et son déplacement au mois d’août, la Ligue des Champions continuera d’obéir à certains règles pour rendre l’accès au football à la télévision gratuit sur ses plus grands évènement. Ainsi, l’accord pour retransmettre la finale de la Ligue des Champions en clair tient toujours, et c’est TF1 qui aura ce privilège, le dimanche 23 août à 21h00. La première chaine en a fait l’acquisition auprès d’Altice, la maison-mère de RMC, comme le prévoit le règlement.

Les commentateurs vedettes de la chaine que sont Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront donc de sortie pour cette affiche forcément très suivie. L’année dernière, RMC avait tenté de passer en force en diffusant la finale sur BFM TV, mais avait été ensuite mis en demeure par le CSA pour avoir contourné les règlements de la convention de la chaine. En cas de récidive, BFM TV s’exposait à une suspension de la chaine, et les droits ont ainsi été remis en jeu.