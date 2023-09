LDC ‍: L'Europe n'est pas prête pour le réveil du RC Lens

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Malgré la situation difficile en championnat, le RC Lens ne veut pas arriver en victime sur le terrain du FC Séville, ce mercredi soir en Ligue des Champions.

L’optimisme n’est pas vraiment béat dans les rangs des supporters du RC Lens au moment d’affronter le FC Séville. Face à un vieux routier de la compétition, qui sait répondre présent sur la scène européenne à tous les niveaux, les « Sang et Or » n’ont quasiment aucune expérience à faire valoir. La volonté d’aller vers l’avant et la folie de la saison dernière paraissent en plus bien lointaines désormais, alors que le club nordiste n’arrive pas à décoller en championnat. Les attentes sont énormes, mais au moins, en Ligue des Champions, personne ne voit le RC Lens marcher sur l’Europe. Un petit soulagement pour Brice Samba, persuadé que son club se retrouve dans une position plus confortable pour créer la sensation.

Lens outsider, Brice Samba adore

Avant #SevillaFCRCL : 𝑷𝒐𝒖𝒓𝒔𝒖𝒊𝒗𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆́𝒓𝒊𝒆 🔜



📊 Les Sang et Or n'ont perdu qu'un seul de leurs 7️⃣ matchs contre des équipes espagnoles 🇪🇸 en Coupe d'Europe (4 succès, 2 nuls).



📸 𝑅𝐶 𝐿𝑒𝑛𝑠-𝐶𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑜 (𝟸-𝟷)#FierDEtreLensois #UCL pic.twitter.com/dyOeUEUTP4 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 20, 2023

« C’est une nouvelle opportunité pour nous de gagner un match. Mais on ne switche pas la Ligue 1. On se met debout face à nos responsabilités. On est impatient. C’est le plus haut niveau européen, on sera là pour défendre nos chances du mieux possible. Séville met beaucoup d’intensité, on devra répondre présent dans ce domaine. C’est comme la saison passée, on passe un moment difficile mais c’est aussi une bonne leçon pour la vie. On découvre les hommes. C’est un beau challenge. On manque de réussite en défense et en attaque. Il suffit d’un détail pour que ça bascule. Notre solidité reviendra », a livré le gardien de l’équipe de France, qui sait qu’il ne devrait pas manquer de travail face aux Andalous ce mercredi soir. Pour faire bonne figure, les joueurs de Franck Haise devront en tout cas retrouver les arguments de la saison passée, même si le mercato a fait beaucoup de mal au dauphin du PSG.