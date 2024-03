LdC fém ‍: L'OL est en demies et attend le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions féminine, quart de finale retour

Groupama Stadium

OL-Benfica 4-1 (aller 2-1)

Buts : D.Cascarino (43e, 51e), Diani (90e+1), csc de Amado (90e+6) pour l’OL ; Alidou d’Anjou (45e) pour Benfica

L'OL retrouve les demi-finales de la Ligue des champions féminine après une petite année d'absence. Les Lyonnaises ont pu compter sur une grande Delphine Cascarino, laquelle a mis un doublé ce soir et notamment un superbe deuxième but après un raid solitaire et une frappe de loin. Vainqueur 4-1 ce soir et 6-2 sur les deux matchs, l'OL retrouvera le vainqueur du quart de finale PSG-Hacken jeudi soir. De quoi offrir peut-être une demi 100% française et déjà assurer une place de finaliste au foot féminin français.