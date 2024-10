LdC ‍: Contre le PSV, le PSG déçoit encore

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

Parc des Princes

PSG-PSV 1-1

Buts : Hakimi (55e) pour le PSG ; Lang (34e) pour Eindhoven

Dominateur mais encore trop imprécis techniquement, le PSG a été accroché par le PSV 1-1 au Parc des Princes. Un nouveau faux pas qui complique son objectif de top 8 au classement final.

Après deux matchs médiocres contre Gérone et Arsenal, le PSG devait se relancer face au PSV. Le message était bien compris en début de match avec une nette domination parisienne. Seulement, les buts ne venaient pas eux. Barcola croisait trop sa frappe (11e), Lee mettait à contribution Benitez ensuite avant la reprise sur la barre de Dembélé (19e). L'ancien barcelonais était percutant mais assez maladroit. Il perdait notamment une balle au milieu et cela coûtait très cher au PSG. Lang s'en allait tromper Donnarumma d'une frappe précise au premier poteau.

Hakimi profite d'une erreur de Benítez et égalise pour le PSG ! 🤩#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/9buzKviT3A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Dos au mur, le PSG continuait à mettre la pression sur le but néerlandais après la pause. Les efforts parisiens étaient finalement récompensés via une frappe de loin vicieuse d'Hakimi qui passait sous les jambes de Benitez. Le PSV était proche de reprendre l'avantage dans la foulée mais Til seul devant Donnarumma préférait passer que tirer, permettant à Marquinhos de revenir à temps (60e). Dans une fin de match tendue, le PSG passait proche de la gagne. Asensio croyait obtenir un penalty dans les arrêts de jeu mais la VAR jugeait le tacle de Boscagli licite. Benitez réalisait un arrêt réflexe miraculeux sur sa ligne deux minutes plus tard.

Finalement, le PSG concédait le nul sur sa pelouse. Un quatrième point insuffisant alors que l'Atlético Madrid, le Bayern et Manchester City sont bientôt au programme des Parisiens.