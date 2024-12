LdC ‍: City tombe encore, le Barça gagne un match fou

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

En dehors du match de l'AS Monaco sur la pelouse d'Arsenal, ce mercredi soir de Ligue des Champions nous offrait quelques jolis chocs.

L'un d'eux opposait Manchester City à la Juventus Turin à l'Allianz Stadium. Et c'est la Vieille Dame qui s'est imposée (2-0), plongeant encore davantage l'équipe de Pep Guardiola dans la crise alors que le champion d'Angleterre en titre n'a gagné qu'un seul match sur ses dix derniers. Un autre match avait retenu l'attention des amoureux de football ce mercredi soir, celui entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Une affiche alléchante qui a tenu toutes ses promesses, le club catalan l'emporta au Signal Iduna Park au terme d'un match fou (2-3). Le BVB est revenu deux fois au score par Guirassy pour répondre aux buts de Raphinha et de Torres, mais un doublé de l'Espagnol a finalement permis aux hommes d'Hansi Flick de l'emporter. Dans les autres affiches, l'AC Milan a arraché la victoire à domicile contre Belgrade (2-1), Benfica et Bologne se sont neutralisés (0-0), Feyenoord a balayé le Sparta Prague (4-2) et Stuttgart, adversaire du PSG lors de la dernière journée de Ligue des Champions, n'a fait qu'une bouchée des Young Boys (5-1).