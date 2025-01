LdC ‍: Brest-PSG, Monaco-Benfica, et un City-Real de gala ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

C'est ce vendredi qu'avait lieu le tirage au sort des barrages de Ligue des champions. Côté Ligue 1, cela concernait le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et le Stade Brestois.

Si la première phase de la Ligue des champions était relativement simple à comprendre, cela est devenu plus compliqué désormais puisque la compétition se divise désormais en deux avec des clubs déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, dont Lille, et des barrages qui concernent le PSG, Monaco et Brest. Le tirage au sort, qui avait lieu ce midi au siège de l'UEFA, a témoigné de la complexité de cette opération.

Finalement, le Stade Brestois tombe sur le Paris Saint-Germain, avec match retour au Parc des Princes, et cela, alors que le hasard du calendrier fait que le club breton reçoit le PSG en Ligue 1 ce week-end. Le club qui se qualifiera jouera ensuite contre le FC Barcelone ou Liverpool en huitième de finale, puis éventuellement le vainqueur de City-Real Madrid en quart de finale.

De son côté, l'AS Monaco devra passer l'obstacle Benfica avant de retrouver le Barça ou Liverpool lors des huitièmes de finale.

Barrages de Ligue des champions

Aller le 11 et 12 février - Retour les 18 et 19 février

Brest - PSG

Monaco - Benfica

Club Bruges - Atalanta

Sporting Portugal - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic Glasgow - Bayern Munich

Juventus - PSV

Feyenoord - AC Milan