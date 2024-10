LdC ‍: Brest ne sera pas une victime, le message est passé

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Pour sa première participation européenne, Brest n'en finit plus d'impressionner. Les Bretons sont toujours invaincus après 3 matchs et ils ont accroché Leverkusen ce soir. Une prestation qui rend fier Pierre Lees-Melou.

Match après match, le Stade Brestois confirme que sa place en Ligue des champions n'est pas usurpée du tout. Les Bretons ont battu Sturm Graz et Salzbourg lors des deux premiers matchs mais ils ont fait encore plus fort ce mercredi. Ils ont obtenu le match nul 1-1 face au Bayer Leverkusen. Un résultat qui a le goût de victoire au vu de la superbe prestation brestoise et du pedigree de son adversaire allemand. Les hommes de Xabi Alonso n'ont perdu qu'un match toutes compétitions confondues la saison passée, réalisant le doublé championnat-coupe au passage. Buteur ce soir, Pierre Lees-Melou avait de quoi être aux anges après le match.

"Je pense que beaucoup nous voyaient prendre une br*nlée" 🤣



La réaction du héros brestois du soir, Pierre Lees-Melou 💬#SB29B04 | #UCL pic.twitter.com/MPN54dayQ1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Au micro de Canal+, il a savouré le résultat de Brest et n'a pas hésité à envoyer une pique à destination de certains détracteurs de son club. « Je pense que beaucoup nous voyaient prendre une br*nlée, désolé du terme. Et, on a été loin d’être ridicules je pense. Ça prouve qu’on est une équipe qui a du cœur, qui joue ensemble. Bon, je ne vais pas dire qu’on a des regrets mais je trouve qu’on a fait un bon match quand même. Donc, je suis content », a t-il indiqué auprès de Laurent Paganelli. Un avertissement pour des formations comme Barcelone ou le Real Madrid qui retrouveront bientôt les pirates bretons. Les hommes d'Eric Roy n'offriront pas aussi facilement les trois points.