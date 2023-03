LdC : Benzema châtie encore Liverpool !

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-Liverpool 1-0 (aller 5-2)

But : Benzema (78e)

Dans un match maîtrisé, le Real Madrid n'a pas tremblé face à un Liverpool presque résigné. Karim Benzema a donné le coup de grâce en fin de match pour un succès 1-0.

Avec trois buts à remonter, Liverpool devait réaliser un exploit sur la pelouse du Real Madrid pour se qualifier. Malheureusement pour les supporters des Reds, c'est bien le Real qui faisait la meilleure impression en première période. Si Courtois réalisait des arrêts solides, les Merengues étaient les plus proches de faire la différence. Alisson sauvait les siens devant Vinicius avec une manchette miraculeuse (15e). Puis, Camavinga venait fracasser la barre d'une frappe lointaine (20e). Le rythme montait peu à peu tout comme les occasions nettes. Gakpo venait buter lui aussi sur un Courtois vigilant au premier poteau (36e). Sans but au repos, Liverpool était loin de réussir sa remontada.

Karim Benzema has scored 13 goals in his last 8 Champions League knockout games ⚪️1️⃣3️⃣ #RealMadrid



The Ballon d’Or did it again — and he will sign new deal with Real Madrid until June 2024. pic.twitter.com/KmDfwZTzdc