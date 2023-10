LdC ‍: 230 km/h, l'excès de vitesse qui rend fier le Barça

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a dominé le Shakhtar Donetsk avec un but de la jeune pépite de 20 ans Fermin Lopez. Le milieu espagnol a vraiment envoyé un tir monstrueux !

Le FC Barcelone n'est jamais à court de jeunes talents. Pas encore majeurs, les jeunes Lamine Yamal (16 ans) et Marc Guiu (17 ans) se révèlent déjà décisifs avec les Blaugranas. Un peu plus âgé (20 ans), Fermin Lopez n'est pas en reste. Le jeune milieu s'affirme déjà dans l'équipe de Xavi. Il était d'ailleurs titulaire pour la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ce mercredi soir. Il n'a pas raté l'occasion de briller en marquant un magnifique but, le second de son club, pour assurer le succès 2-1 des Barcelonais.

La frappe de Fermin Lopez explose les radars

Il a déclenché une superbe frappe de l'entrée de la surface, laquelle est venue trouver la lucarne après avoir frappé le poteau du but ukrainien. De quoi déchainer les réseaux sociaux, majoritairement conquis par le talent du jeune Fermin Lopez et par son but merveilleux. C'était encore plus prononcé quand le FC Barcelone a communiqué la vitesse phénoménale du boulet de canon de Fermin Lopez.

Fermín's goal clocked 230kmh on the radar gun 🚀 pic.twitter.com/wVQxMrJkjk — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2023

Selon le club catalan, le tir de Fermin Lopez a été chronométré à la vitesse de 230 km/h ! Un obus impressionnant qui placerait le jeune espagnol au sommet du classement des tireurs les plus puissants aperçus en Ligue des champions. Il y a sans doute une pointe de mauvaise foi dans le message posté par le Barça. Néanmoins, cela révèle bien l'étendue des forces des Blaugranas avec du dribble mais aussi de la puissance de frappe. De quoi donner des options tactiques variées à Xavi. Par contre, les autres formations européennes et espagnoles vont faire de nombreux cauchemars à l'avenir.