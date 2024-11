TV ‍: La Ligue des Champions gratuite, Canal+ offre son bouquet

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Pour fêter ses 40 ans, Canal+ effectue une offre promotionnelle à ses abonnés qui va permettre d'ouvrir encore un peu plus l'accès à la Ligue des Champions sur ses chaines.

Détenteur de l’ensemble des droits des Coupes d’Europe, Canal+ a décidé de ravir ses abonnés en ce mois de novembre, où la chaine cryptée fête ses 40 ans. A cette occasion, tous les abonnés de Canal ont un accès ouvert, du 4 au 30 novembre, à l’ensemble des chaines du groupe via l’application MyCanal. Cela signifie, en vue des matchs de Ligue des Champions et d’Europa League de cette semaine, qu’il suffit d’être abonnés à Canal+, même uniquement la chaine premium, et tous les matchs seront disponibles sur l’application de la chaine dirigée par Maxime Saada. Une volonté de faire revivre l’esprit de la chaine un peu folle à ses débuts, et qui est depuis devenue un grand groupe très influent dans le monde de la télévision et du cinéma.

Mais pour ceux qui ont un abonnement limité quel que soit l’offre, l’ensemble des chaines, pour le cinéma, comme pour le sport et le football, est désormais accessible pendant un petit mois. L’occasion de profiter de la grosse couverture de Canal+ sur les Coupes d’Europe, avec Nice, l’OL, le PSG, Lille, Monaco et Brest en liste cette semaine. A noter que la 5e journée entrera donc aussi dans ce cadre et ce sera l’occasion pour les abonnés profitant de cette offre de voir de très beaux matchs, comme le FC Barcelone contre Brest, ou le choc entre le Bayern Munich et le PSG. A noter également que cette offre concerne toutes les chaines du groupe Canal+, et donc ni BeIN Sports ou DAZN, qui diffusent la Ligue 1 chaque week-end, que ce soit par le biais de la distribution de Canal+ ou pas.