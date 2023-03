La Coupe d'Europe à Paris d'ici 2025, la lourde promesse

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Malgré une première saison difficile, Luis Campos reste intimement persuadé qu’il va réussir à guider le PSG vers les sommets et même le titre en Ligue des champions. Et pour cela il exige du Qatar d'avoir les pleins pouvoirs.

Champion de France à Monaco et à Lille, Luis Campos était attendu au tournant au Paris Saint-Germain. En revanche, son histoire avec le club de la capitale est pour l’instant un échec. Le mercato estival n’a pas été une franche réussite avec des recrutements qui posent question (Ekitike, Carlos Soler, Renato Sanches) et cet hiver, le Paris Saint-Germain n’a pas recruté le moindre joueur. De plus, Luis Campos ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire et s’est notamment accroché avec Neymar ou Marquinhos. Autant d’évènements qui ont poussé Luis Campos à la réflexion durant la saison, afin de savoir s’il allait rester ou non au PSG. Le Portugais a finalement pris la décision de continuer sa mission à Paris et reste confiant pour l’avenir. Selon les informations de BeFoot, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco est toujours persuadé d’être l’homme de la situation dans la capitale française.

Luis Campos exige les pleins pouvoirs au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le média spécialisé explique que face à des interlocuteurs du monde du footballeur réunis récemment lors d'un séminaire, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n'aurait pas tourné autour du pot en affirmant que si Nasser Al-Khelaifi, avec l'accord de l'Emir du Qatar, lui confiait les pleins pouvoirs, alors il se faisait fort de non seulement ramener le PSG à son vrai niveau, mais qu'en plus il se faisait fort de gagner la Ligue des champions sous deux ans. Des propos qui ne sont pas si éloignés que cela du président parisien qui lors du rachat par QSI avait affirmé qu'il envisageait d'amener la C1 au Parc des Princes sous 5 ans. On connaît la suite, mais cela n'empêche pas Campos de croire à l'exploit d'ici 2025 et de le dire.

Luis Campos donne rendez-vous au PSG pour la Ligue des champions

Les rivaux européens de Paris , et l’Emir du Qatar, sont donc prévenus, la machine de guerre parisienne va tourner à plein régime si Campos est suivi par ses employeurs. Reste que la première saison de sa présence au PSG, alors qu'il partage son temps entre le club de Ligue 1 et le Celta Vigo, ne plaide pas vraiment en faveur du dirigeant portugais. Entre un choix d'entraîneur, Christophe Galtier, qui est un échec total pour l'instant, et un mercato guère plus reluisant, on peut quand même se demander si les patrons de Paris croient en cette promesse et envisagent sérieusement de lui confier les pleins pouvoirs. A l'heure où la colère enfle dans les virages du Parc, Luis Campos ferait probablement mieux de se faire discret plutôt que de faire des promesses qui n'arrivent à convaincre personne.