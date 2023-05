Karim Benzema mis au repos pour préparer City

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

N'ayant plus rien à perdre, ou à gagner, en Liga, le Real Madrid se passera de Karim Benzema pour le match contre Getafe ce samedi soir. La priorité est pour le match à Manchester City mercredi.

Carlo Ancelotti a communiqué samedi midi la liste des joueurs retenus pour le match qui opposera le Real Madrid à Getafe. Dans cette liste, on ne trouve pas la trace de Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022 ayant été mis au repos afin d'être à 100% mercredi prochain à l'Etihad pour la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City. Avec 14 points de retard sur le Barça, leader du championnat d'Espagne, les Madrilènes n'ont plus grand-chose à jouer et l'entraîneur italien n'a pas hésité au moment de faire ce choix.