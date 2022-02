Karim Benzema face au PSG, Ancelotti a une surprise en stock

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

La présence de Karim Benzema mardi contre le PSG est incertaine, malgré sa présence dans le groupe annoncée ce dimanche. Carlo Ancelotti a décidé de relancer Gareth Bale en Liga. Le Gallois devrait être au rendez-vous du Parc des Princes.

Opposé samedi à Villarreal, le Real Madrid s’est contenté d’un triste 0-0, même si les Merengue ont touché du bois à deux reprises. Karim Benzema n’était toujours pas en état de jouer, alors que le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG se profile. Carlo Ancelotti le sait, sans son buteur français, les choses ne seront pas simples, le seul Vinicius Jr ne pouvant pas effacer à lui seul tout ce qu’apporte l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Pour tenter de s’offrir une vraie solution en cas de forfait de Benzema, même s'il a bien été intégré au groupe pour aller sur Paris en début de semaine, le technicien italien a donc décidé d’aligner Gareth Bale au cœur de l’attaque madrilène, pariant sur le talent du joueur international gallois pour éventuellement réussir à faire la différence.

Et même si ces dernières saisons, Bale a surtout fait hurler les supporters du Real Madrid en semblant se foutre royalement de la Maison Blanche, lorsqu’il n’était pas blessé, Ancelotti a décidé que ce rendez-vous de Ligue des champions était peut-être le moment idéal pour offre une dernière chance au joueur arrivé en 2013 de Tottenham et qui sera en fin de contrat en juin prochain.

Gareth Bale titulaire face au PSG mardi si Benzema est out

Starting the season with 3 points 👊🏼⚪️ @realmadrid pic.twitter.com/ttgjgJGXg1 — Gareth Bale (@GarethBale11) August 15, 2021

Et même s’il n’a pas marqué, avant de céder sa place à Jovic à la 75e, Gareth Bale, qui n’avait plus été titularisé depuis le mois d’août, a montré de belles choses. Au point même de donner le sourire à Carlo Ancelotti. « Gareth a mis énormément de temps pour retrouver une bonne condition physique, mais là il a eu sa chance et il a démontré qu’il était toujours pleinement impliqué au Real Madrid. Il a été bon et a répondu positivement à toutes mes demandes tactiques, a reconnu l’entraîneur italien, qui a toutefois fait savoir que l’attaquant du Pays de Galles n’était qu’un plan B. Si on récupère tout le monde, je ne sais pas si Gareth Bale sera titulaire. » En faisant planer le mystère, le coach transalpin du Real Madrid veut également perturber l'approche qu'aura Mauricio Pochettino de ce choc, l'entraîneur du PSG ayant lui même reconnu que Madrid sans Karim Benzema ce n'était pas la même équipe.