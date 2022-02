Karim Benzema encore KO, le Real brise le silence

Dans : Ligue des Champions.

Par Nicolas Issner

Il n'y aura pas de Karim Benzema ce week-end avec le Real Madrid face à Grenade en Liga. Le numéro 9 et son état physique inquiètent à Madrid. Dans 9 jours, les Madrilènes se déplacent à Paris pour jouer le PSG.

Nouvelle tuile pour Karim Benzema et le Real Madrid ! Pas au top physiquement, le numéro 9 madrilène ne fait pas partie du groupe de Carlo Ancelotti pour la réception de Grenade en Liga ce dimanche. L’attaquant de 34 ans, également meilleur buteur de Liga avec 17 réalisations, fait donc l’impasse sur un deuxième match consécutif après celui de ce jeudi où le Real s’est incliné (1-0) en Coupe du Roi. Victime d’une blessure musculaire, le leader de l’attaque du Real Madrid était sorti en deuxième période face à Elche le 23 janvier dernier. D’après le site espagnol BernabeuDigital, Karim Benzema avait repris les séances collectives à l’entraînement mais il n’était pas à 100% à cause de sa blessure aux ischio-jambiers. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a abordé le sujet. « Karim est exclu car il s'est amélioré, mais il n'est pas à cent pour cent. Il ne se sentait pas très bien et il faudra attendre deux ou trois jours. Il sera disponible pour le prochain match » a déclaré le tacticien transalpin.

Benzema pressenti contre Villarreal, avant le PSG

A lui seul, Karim Benzema est impliqué sur plus de la moitié des buts du Real Madrid cette saison en Liga, soit 24 (17 buts et 7 passes) sur les 47 inscrits. Une stat affolante qui résume bien la saison stratosphérique du Français. Le meilleur buteur madrilène en Ligue des champions cette saison avec 5 buts devrait tout de même tenir sa place face à Villarreal le 12 février prochain. D’après le même média ibérique, Carlo Ancelotti aimerait donner du temps de jeu à son attaquant avant le déplacement à Paris. Le 15 février, le Real Madrid affrontera le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en huitièmes de finale de C1. En cas d’absence de Karim Benzema, la campagne européenne de la Maison blanche pourrait vite prendre fin. Face à Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar (s’il est revenu à temps), le Real Madrid craint de sortir en huitièmes de finale de la C1 pour la troisième fois depuis 2010. L’atout numéro un de Florentino Perez se rendra-t-il à Paris pour le match le plus important de la saison ?