Inter-Milan : Une provocation humiliante lance le derby !

Par Corentin Facy

Une semaine après la victoire de l’Inter contre l’AC Milan (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, les deux clubs rivaux se retrouvent ce mardi à l’occasion du match retour à San Siro.

En toute logique, l’Inter Milan est le grand favori pour décrocher ce mardi soir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions face à son grand rival, l’AC Milan. Au match aller, les coéquipiers de Lautaro Martinez n’ont fait qu’une bouchée de ceux de Mike Maignan en dominant largement la rencontre et en gagnant 2-0. En championnat, la dynamique est également favorable à l’Inter, ce qui ne laisse finalement pas un grand suspense avant le choc de ce soir en demi-finale retour.

Olivier Giroud et ses partenaires croient toujours en leur chance de réaliser un véritable exploit mais du côté des observateurs, on penche largement pour une victoire de l’Inter. Consultant phare de la télévision italienne, l’ancien attaquant Antonio Cassano a fait savoir qu’il était certain que l’Inter se qualifierait. Celui qui a porté les couleurs de l’Inter et de l’AC Milan a même été un brin provocateur comme il en a l’habitude, les rouge et noir n’apprécieront pas.

Antonio Cassano provoque l'AC Milan

« L’Inter devrait jouer avec seulement sept joueurs ou avec avec des joueurs de la réserve pour se faire éliminer par l’AC Milan ce soir. Même dans ce cas, je ne sais pas si l’AC Milan se qualifierait pour la finale ! Avec ou sans Rafael Leao cela ne change rien, ce n’est pas grave. Milan n’est pas plus fort que l’Inter. Leao, ce n’est pas Kaka ou Ronaldinho, sa présence ne change pas tout » a lancé Antonio Cassano, bien sûr de lui et dont les provocations ne manqueront pas de booster les joueurs de l’AC Milan avant le choc de ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions.