Galatasaray-Man Utd menacé en raison de la météo

Le match de Ligue des champions prévu ce mercredi soir à Istanbul entre Galatasaray et Manchester United pourrait être reporté en raison de l'état du terrain.

La rencontre entre Galatasaray et Manchester United, qui doit débuter à 18h45 au Rams Park d'Istanbul, pourrait être reportée. En effet, depuis 24 heures, des trombes d'eau s'abattent sur la capitale de la Turquie rendant la pelouse du stade à l'extrême limite du praticable. Rob Dawson, journaliste d'ESPN président à Istanbul, affirme que le match pourrait être reporté, plusieurs inspections étant en cours en présence des officiels de l'UEFA.

Current state of the pitch at Rams Park. Doesn’t look good at all. It’s been raining heavily in Istanbul all day and it doesn’t look like stopping. Lots of officials out having a look. pic.twitter.com/RILQGW5wUu