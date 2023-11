Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma fera son retour à San Siro mardi avec le PSG. Un comité d'accueil est prévu pour l'ancien gardien de l'AC Milan.

Il revient et ils ne sont pas contents. Pris en grippe par les supporters milanais, qui étaient allés jusqu’à l’insulter lors de son retour pour un match avec l’équipe d’Italie, Gianluigi Donnarumma risque de prendre très cher lors de la rencontre retour de Ligue des champions entre le PSG et les Rossoneri. Tout le monde le sait, le club lombard n’a jamais digéré que le gardien de but parte vers Paris à la fin de son contrat avec son club formateur.

Et du côté de l’AC Milan, on a clairement appuyé pour que les fans considèrent que Gigio a préféré l’argent qatari à son équipe de toujours. Alors, deux ans après sa signature chez les champions de France, c’est un véritable enfer qui se prépare minutieusement du côté de San Siro. Au programme du comité d’accueil, des sifflets, mais aussi une pluie de faux billets lancés vers celui qui a été surnommé « Dollarumma ».

Pluie de faux billets sur Donnarumma

À J-7 de #MilanPSG et le retour de #Donnarumma dans son ancien stade, la Curva Sud annonce la couleur : "Donnarumma, il y a du courrier pour toi..." pic.twitter.com/QBoFZZKHMa — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 31, 2023

Car c'est une évidence, le temps n'a pas calmé l'énorme rancune des supporters à l'encontre de celui qui était un des chouchous de San Siro. Du côté de la Curva Sud, on a même déjà communiqué sur le sujet, en affichant sur les réseaux sociaux il y a quelques jours une photo des cartons contenant les faux billets qui seront lancés vers le gardien italien du Paris Saint-Germain.

Dans Le Parisien, un fan milanais n'y va pas par quatre chemins et prévient que c'est un véritable enfer qui attend Gianluigi Donnarumma dans son ancien stade. « Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir quitté le club. C'est de l'avoir fait sans laisser un euro au club alors qu'il disait que c'était sa famille. Et effectivement, c'est là qu'il a grandi depuis qu'il a 14 ans. Et il est parti comme un voleur », explique ce supporter. Une victoire du PSG pourrait cependant calmer tout le monde.