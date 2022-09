Deux supporters de Liverpool se sont suicidés après le chaos au Stade de France

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Tandis que les autorités françaises ont déjà tourné la page du fiasco de la finale de la Ligue des champions organisée au Stade de France, deux supporters de Liverpool, qui avaient vécu le drame d'Hillsborough se sont suicidés après être venus à Paris.

D'abord accusés par le ministre de l'Intérieur et celui des Sports d'avoir été à la base du fiasco total qu'a été la gestion des accès au stade de France pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et leur club, le 28 mai dernier, les supporters de Liverpool ont pris connaissance de discrètes excuses de la France quelques semaines plus tard. Car les fan des Reds n'étaient pour rien dans les scènes d'émeute et de chaos vus ce soir-là. Cependant, L'Equipe annonce que deux supporters de Liverpool présents à Paris, et qui ont été impactés par les terribles scènes aperçues autour du stade dionysien, se sont suicidés. Ces deux fans avaient pour point commun d'avoir survécu au terrible drame d'Hillsborough en 1989. A l'occasion d'un match de Cup contre Nottingham Forrest, et là aussi en raison d'une organisation défaillante, 96 supporters des Reds étaient morts dans une gigantesque bousculade.

En France comme en Angleterre, les supporters étaient accusés à tort

« Je ne peux pas donner trop de détails sur ces suicides, car des enquêtes sont en cours, si ce n'est que l'un est intervenu environ une semaine après la finale de Saint-Denis et l'autre, la semaine dernière. Les victimes avaient environ 52 et 63 ans et il ne fait aucun doute que, si elles ont commis cet acte irréparable, c'est parce que la dernière finale de la Ligue des champions a réactivé en elles le traumatisme de 1989, qu'elles pensaient avoir dépassé », a précisé Peter Scarfe, le président d'HSSA, association d'aide aux victimes d'Hillsborough. Et ce dernier de rappeler qu'après ce drame, comme en France, les policiers et les autorités avaient d'abord accusé les supporters avant que plus de deux décennies plus tard le gouvernement anglais ne présente ses excuses.