Cinq clubs en Ligue des Champions, le coup énorme de la France ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

La France peut rêver de compter cinq clubs en Ligue des Champions et cela dès la saison prochaine… à condition que nos clubs français encore qualifiés en coupe d’Europe brillent d’ici la fin de la saison 2023-2024.

Lors des semaines à venir, la France aura un œil particulier sur les performances du PSG en Ligue des Champions, de l’OM, Rennes, Lens et Toulouse en Europa League et de Lille en Conférence League. Et pour cause, les clubs français encore engagés en coupe d’Europe pour cette fin de saison 2023-2024 auront deux missions. La première : sécuriser la 5e place de la France à l’indice UEFA sur les cinq dernières années devant les Pays-Bas. Au vu du nombre d’équipes encore en course face à seulement trois clubs pour les Pays-Bas, cela ne devrait pas être trop difficile. Si la France est toujours 5e à l’indice UEFA à la fin de la saison, alors la Ligue 1 ne comptera plus trois clubs mais quatre clubs qualifiés en Ligue des Champions à compter de la saison prochaine.

Et comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, la Ligue 1 peut même viser l’incroyable objectif de compter cinq clubs en Ligue des Champions en 2024-2025. Pour cela en revanche, il faudra un exploit prodigieux mais pas totalement impossible. « En 2024-2025, deux places supplémentaires seront réservées aux deux pays qui arriveront en tête à l'indice UEFA pour la seule saison 2023-2024 » souligne L’Equipe, qui indique que pour l’heure, il s’agit de l’Italie et de l’Allemagne. La France n’est que 6e mais en nombre de points, les clubs de Ligue 1 ne sont pas si loin.

Un exploit pour qualifier 5 clubs en Ligue des Champions ?

« Cela signifie que si nos clubs, toujours nombreux en lice, parviennent à réaliser des performances de premier plan, il n'est pas impossible pour la France de se hisser au deuxième rang européen » commente Etienne Moatti. Il faudrait par exemple que l’une des équipes françaises encore engagées en Europe gagne un titre et qu’une ou deux autres atteignent les demi-finales. Sur le papier, cela semble mission impossible mais de gros parcours de l’OM ou de Lens en Europa League ou un exploit du PSG en Ligue des Champions ne relève pas non plus du fantasme. Si la France parvient à se hisser la 2e place du classement UEFA sur la saison en cours, alors la Ligue 1 aura cinq clubs en Ligue des Champions en 2024-2025, ce qui serait bien évidemment historique. Un bel objectif collectif pour nos clubs de l’Hexagone en cette fin de saison.