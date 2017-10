Celtic-PSG : Un fan avait voulu agresser Mbappé, l'UEFA se ridiculise avec sa sanction !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Lors du match de Ligue des champions en septembre dernier entre le Celtic et le PSG, un supporter du club écossais s'était précipité sur la pelouse afin d'essayer d'agresser Kylian Mbappé. Le supporter en question avait raté son coup, étant rapidement expulsé par les stadiers. Et du côté du Celtic, on craignait cette fois une très grosse sanction de l'UEFA.

Mais finalement, ce lundi, l'instance européenne du football a annoncé qu'elle infligeait une amende de 10.000 euros au club de Glasgow. Une sanction qui fera probablement rigoler du côté du Celtic, puni pour la douzième fois en six ans, et qui peut étonner compte tenu de la gravité des faits. Pour mémoire, le PSG vient d'être condamné à 40.000 euros d'amende pour un retard des joueurs au retour des vestiaires lors du match Paris-Bayern. Deux poids, deux mesures...