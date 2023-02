C1 : Chelsea humilie Ziyech une deuxième fois

Dans : Ligue des Champions.

Le marché des transferts hivernal est officiellement fermé en Angleterre. Comme l'été dernier, Chelsea a beaucoup dépensé, dans le but de se créer une équipe compétitive dans les années à venir. Néanmoins, ce recrutement de masse va obliger le club anglais à pénaliser certains joueurs, dont Hakim Ziyech qui n'a pas pu signer au PSG.

Cet hiver, Chelsea a dépensé plus de 300 millions d'euros. Le club londonien dépense sans compter et commence à s'attirer les foudres du fair-play financier. Seulement dixième de Premier League après 20 matchs disputés, Chelsea n'a pas le droit à l'erreur lors de la seconde moitié de la saison et doit obligatoirement valider sa qualification pour la prochaine C1. Les Blues sont également encore en lice dans la Ligue des Champions. Une compétition remportée par l'équipe anglaise en 2021 et qui est toujours un objectif. Les dirigeants anglais vont toutefois devoir faire des choix cruciaux pour la suite de la saison. En effet, comme le stipule le règlement de l'UEFA, une équipe ne peut rajouter que trois recrues après son mercato hivernal, en vue de la phase à élimination directe de la C1. Ziyech et Badiashile sont sur la sellette.

Chelsea pénalise Ziyech et Badiashile

Selon les informations de la presse anglaise, Chelsea ne compte pas enregistrer Hakim Ziyech et Benoit Badiashile pour la suite de l'épopée en coupe d'Europe. Le club anglais ne peut ajouter que trois nouveaux joueurs et va probablement faire confiance aux recrues stars comme Joao Felix, Enzo Fernandez ou la pépite ukrainienne Mykhailo Mudryk. Ainsi, David Datro Fofana, Noni Madueke et le brésilien Andrey Santos seront probablement laissés à Londres lors des matchs de Ligue des Champions de Chelsea. Graham Potter ne fait pas confiance à Ziyech et va sûrement enlever le Marocain de la liste pour la C1. Le joueur de 29 ans devait initialement rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt mais le transfert a capoté dans les dernières minutes du mercato. Les Blues n'avaient mis aucune bonne volonté pour conclure ce deal, envoyant des documents erronés, ce qui a mis l'ancien de l'Ajax Amsterdam. A son retour à Londres, cette deuxième sanction qui le prive de Ligue des Champions est bien une humiliation pour celui qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas.