C1 : BFM TV fait une fleur aux fans du PSG et de l'OL

Dans : Ligue des Champions, OL, PSG.

Cette saison encore, ce sont les chaînes du groupe Altice qui diffuseront l’intégralité de la Ligue des Champions et de l’Europa League en France. Si quelques rencontres de C3 seront diffusés sur RMC Story, c’est sur RMC Sport que cela va se passer pour suivre la Ligue des Champions. A moins que vous habitiez à Lyon ou à Paris, et que vous êtes friands des rediffusions de matchs.

Hervé Beroud, directeur général délégué d'Altice Media, a effectivement indiqué que les matchs de l’OL et du PSG seront rediffusés sur les antennes de BFM Lyon Métropole et de BFM Paris. « Nous allons créer des grandes soirées chaque vendredi à partir de 20 heures, cela s'appellera « L'intégrale Ligue des champions ». Au-delà de la rediffusion du match, il y aura un avant et un après-match avec l'objectif de se projeter sur le match de Ligue 1 du week-end » a expliqué le dirigeant de la chaîne. Une petite nouveauté qui ne devrait pas déplaire aux supporters…