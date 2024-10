Brest - Leverkusen ‍: Où et quand suivre le choc de Ligue des Champions ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Stade Brestois "reçoit" le Bayer Leverkusen ce mercredi à Guingamp pour un match de gala de Ligue des Champions.

Ce mercredi, la Ligue des Champions poursuit son aventure après le résultat positif de Monaco et celui plus mitigé du PSG mardi soir. C’est Brest qui sera notamment suivi de près après ses deux victoires lors des deux premiers matchs, avec un choc retentissant face au Bayer Leverkusen, le champion d’Allemagne en titre. Une rencontre que les Bretons ne pourront pas jouer à domicile en raison de la non conformité du stade Francis Le Blé. Ce sera donc direction Guingamp, comme lors du premier match face à Strum Graz. Un lieu inhabituel donc même si les Brestois avaient déjà envahi l’enceinte de l’En Avant lors du premier match de la compétition.

Un horaire aussi inhabituel puisque le match aura lieu à 18h45. Une rencontre avancée pour permettre aux téléspectateurs français de suivre également le match de Lille en soirée sans concurrence directe. La rencontre sera à suivre en direct sur Canal+, ou sur l’application MyCanal de la chaine privée. Un abonnement est donc nécessaire pour suivre ce match très attendu entre un ténor allemand et le club surprise de Ligue 1 puis de Ligue des Champions.

Les équipes probables

BREST. Bizot - Lala, Chardonnet (cap.), Coulibaly, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Baldé.

BAYER LEVERKUSEN. Hradecky (cap.) - Hincapié, Tah, Tapsoba - Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Schick, Wirtz.