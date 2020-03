Ang : Carlo Ancelotti rêve qu'internet explose à son tour

Dans : Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti ne cache pas sa désolation face à l'épidémie de coronavirus. Et le coach italien espère que l'être humain retiendra cette dure leçon.

Comme l’ensemble de ses compatriotes, Carlo Ancelotti ne veut plus réellement entendre parler de football, et cela même si le technicien d’Everton connaît l’importance de ce sport dans son pays. Mais les ravages du coronavirus rendent tout le reste totalement anecdotique. S’exprimant ce week-end dans le Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti estime que cet événement planétaire doit service de leçon à l’être humain, et le foot ne doit pas uniquement se regarder le nombril. « Le football est la dernière de me préoccupations, si on peut finir la saison, c'est bien, sinon, amen », explique l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

Pour Carlo Ancelotti, il est impossible de croire que tout pourra repartir comme avant une fois que cette épidémie sera terminée. « L'eau de la lagune à Venise n'a jamais été aussi claire et propre, l'air a changé, les rues vides sont spectaculaires, cela aurait été vraiment beau si ça ne dépendait pas de la pandémie, si le prix a payé n'était pas la vie brisée de milliers de personnes. C'est une sorte de rébellion de la Terre contre l'Homme. Et si internet explose aussi, on a réussi. Fini l'esclavage des smartphones, et retour aux rapports personnels », a expliqué l’entraîneur italien sous le choc des événements.