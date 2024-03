10ME pour éliminer le Barça, la prime folle offerte par Naples ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Tenu en échec à domicile (1-1), Naples tentera mardi soir d'éliminer le Barça en Ligue des champions. Le président du club italien a promis une prime énorme à ses joueurs s'ils réalisent cet exploit.

Magnat du cinéma, Aurelio de Laurentiis sait calculer, et le propriétaire du Naopli connaît la valeur d'un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De plus, le boss des champions d'Italie en titre a appris que si son club éliminait le FC Barcelone lors de ces huitièmes de finale de la C1, alors il aurait automatiquement un ticket pour le prochain Mondial des clubs prévu en 2025 et qui sera rémunérateur pour les clubs qualifiés. En effet, pour l'instant, c'est la Juventus qui est qualifiée, mais Naples peut passer devant en cas de présence au tour suivant de Ligue des champions. Alors, pour motiver ses joueurs, et après le nul concédé à l'aller au Stadio Diego Armando Maradona, Aurelio de Laurentiis a sorti le carnet de chèques. Et il a décidé de faire un énorme cadeau à son équipe en cas de qualification mardi soir au stade olympique de Montjuic.

Naples motivé à bloc pour éliminer Barcelone

Le propriétaire italien de Naples a en effet annoncé que son groupe allait se partager 10 millions d'euros en cas d'exploit mardi soir à Barcelone. Il est vrai que la participation au prochain mondial des clubs organisé par la FIFA dans un an rapportera au minimum 50 millions d'euros à chacun des 32 clubs qualifiés pour cette nouvelle compétition qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. De quoi largement se rembourser de cette prime de 10 millions d'euros promise à Victor Osimhen et ses coéquipiers s'ils s'imposent et éliminent le FC Barcelone. Face à un Barça décimé par les blessures, le club italien n'est pas loin d'être le favori, mais gagner en Catalogne en Ligue des champions n'a jamais été facile, même si l'équipe de Xavi n'est pas une machine de guerre cette saison.