Le Real et Benzema en mode patron, Francfort impuissant

Dans : Coupe d'Europe.

Par Mehdi Lunay

Supercoupe d’Europe 2022

Stade Olympique d’Helsinki

Real Madrid-Francfort 2-0

Buts : Alaba (37e), Benzema (65e)

Appliqué et efficace, le Real Madrid a tranquillement disposé de l'Eintracht Francfort 2-0 pour s'adjuger la Supercoupe d'Europe 2022. Karim Benzema a encore marqué pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid.

En vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid a justifié son statut face au vainqueur de la Ligue Europa. Le début de match était pourtant équilibré avec des possibilités de part et d'autre. Courtois réalisait un bel arrêt devant Kamada (14e) tandis que Tuta sauvait une frappe de Vinicius sur sa ligne (17e). Les Madrilènes prenaient le dessus en fin de première période. Vinicius obligeait Trapp à un bel arrêt (36e). Sur le corner suivant, Casemiro remettait de la tête dans l'axe pour Alaba qui marquait dans le but déserté par Trapp, auteur d'une mauvaise sortie. Le Real gérait son avantage et frappait de nouveau après un joli travail de Vinicius qui centrait pour la reprise plat du pied de Benzema. La main de Trapp manquait un peu de fermeté sur l'intervention. Sans forcer, les Merengues s'offraient leur cinquième Supercoupe d'Europe, leur quatrième trophée en 2022. De son côté, Benzema encore décisif fonce vers le Ballon d'or.