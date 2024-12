Indice UEFA ‍: Le mardi en or de la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Si la dernière journée des coupes européennes avait été plus compliquée, ce mardi a parfaitement lancé la semaine pour les formations tricolores. Brest a continué sur son incroyable lancée en s’imposant 1-0 face au PSV Eindhoven. De son côté, le PSG est allé gagner à Salzbourg 3-0 pour enfin se remettre en course dans la qualification.

En attendant de savoir ce que feront Lille et Monaco, respectivement face à Strum Graz et Arsenal, la France s’est ainsi bien recalée dans le classement de l’indice UEFA de la saison. Toujours à la 6e place certes, avec 9,214 points, mais juste derrière l’Espagne qui se trouve avec 9,285 points. En dehors de l’Angleterre qui fait cavalier seul, toutes les places sont envisageables surtout que l’Italie a par exemple fait un zéro pointé avec l’Inter et l’Atalanta qui se sont inclinés.