Indice UEFA ‍: La France se prépare à une grande semaine

Par Guillaume Conte

La semaine européenne s’est terminée de manière plus contrastée pour les clubs français, avec le solide match nul de Lyon à Fenerbahçe et la nouvelle défaite de Nice en Suède, du côté d’Elfsborg. Pas de quoi bouleverser les points pris par Monaco et le PSG, ce qui laisse la France à la 7e place de la saison en cours, non loin de l’Allemagne et du Portugal devant. Et pour le classement général des cinq dernières saisons, la France est toute seule, derrière les quatre gros championnats, mais loin devant les Pays-Bas et le Portugal pour conforter cette cinquième place à l'indice UEFA.

Des gros points de bonus à aller chercher

En revanche, la dernière journée de phase régulière de la Ligue des Champions, qui aura lieu mercredi avec tous les matchs en même temps, sera décisive. Brest, Lille, Monaco et le PSG peuvent se qualifier pour le prochain tour, avec pourquoi pas de belles surprises en cas de résultats positifs. Monaco et Lille ont en effet encore un espoir d’aller chercher une place directement qualificative pour les 1/8e de finale en terminant dans le Top8. Toutes ces places à aller chercher vont générer des gros bonus, et pourront donc bouleverser le classement de l’indice UEFA en attendant les matchs couperets qui seront eux aussi donateurs de gros points.