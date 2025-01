Indice UEFA ‍: La France bat l'Angleterre, ça marche fort

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

C’était France-Angleterre cette semaine, et les clubs tricolores ont fait très bonne figure avec deux victoires (PSG face à Manchester City et Monaco contre Aston Villa) et une défaite (Lille à Liverpool). Une semaine positive, même si la défaite de Brest contre Donetsk ne permet pas de mettre le champagne au frais. Néanmoins, les clubs français sont tous bien placés pour se qualifier, et ce n’était pas forcément gagné au lancement de cette campagne de Ligue des Champions. Cette réussite continue de se ressentir au niveau du fameux indice UEFA, où la France se place toujours bien calé au chaud, juste derrière l’Allemagne au classement de cette saison, à la 7e place.

Des bonus à la pelle en vue

Héroïques, les Parisiens renversent City et s’offrent un match d’anthologie ! 🤩⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2025

Et sur le classement des cinq dernières saisons, la France conforte encore une fois sa cinquième place au général, derrière les quatre gros. Mais surtout, cette position pourrait être renforcée dès la fin du mois de janvier, puisque en cas de qualification, même pour les barrages, du PSG, de Brest, de Monaco et de Lille, cela rapportera des points de bonus que ni le Portugal et les Pays-Bas pourront par exemple avoir à cette hauteur. De quoi voir la suite de la saison avec optimisme.