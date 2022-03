Indice UEFA : La France se prend une claque

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Semaine beaucoup moins emballante pour les clubs français en Coupe d’Europe, avec l'élimination du PSG et deux situations mal parties.

L’élimination du PSG va représenter un gros manque à gagner en Ligue des Champions, avec sa place en demi-finale puis en finale ces deux dernières années. Cette saison encore, le Paris SG est le club français qui rapporte le plus de points, avec 19 de collectés, mais cela ne devrait pas durer. Du côté des bonnes nouvelles, l’OL et l’OM ont engrangé et peuvent envisager une qualification pour les quarts de finale, ce qui permettrait de confirmer cette saison déjà prometteuse pour le football français. En revanche, Monaco et Rennes sont en difficultés face à Braga et Leicester, tout comme Lille à une semaine de son match retour face à Chelsea. Autant dire que le mois de mars pourrait donner lieu à un écrémage qui freinerait la France, et mettrait en danger sa troisième place derrière l’Angleterre et les Pays-Bas sur cette saison.

Indice UEFA de la saison 2021-2022

Angleterre 16.428 Pays-Bas 16.200 France 16.083 Espagne 15.000 Italie 13.714 Allemagne 13.357 Portugal 11.416

Car l’Espagne revient fort, et possède encore six clubs en course, même si quelques formations de Séville sont en difficulté. En tout cas, les deux doubles confrontations face aux Portugais de Braga et de Porto vont compter dans le duel à distance entre les deux pays pour la fameuse 5e place à l’indice UEFA sur les 5 dernières saisons, qui sert toujours de référence pour l’attribution des places européennes. Les matchs retours de jeudi prochain auront donc une importance cruciale pour cette fin de saison.