Indice UEFA ‍: L’OM et le super jeudi poussent la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La France ne parvient toujours pas à passer devant les Pays-Bas pour être le 5e pays européen à l'indice UEFA. Mais les belles performances du jeudi vont être récompensées.

Après une première partie de semaine difficile avec un seul point pris en deux matchs et une claque énorme reçue par Lens à Arsenal, les Pays-Bas, qui ont notamment vu le PSV Eindhoven passer en 1/8e de finale de Ligue des Champions, avaient repris les devants. Comme toujours cette saison, et contrairement à ce qui était la norme par le passé, les clubs français ont poussé très fort ce jeudi. Trois victoires, de la part de Rennes, Lille et Marseille, les Provençaux dominant de plus l’Ajax Amsterdam, un club du pays rival à l’indice UEFA. Le match nul de Toulouse contre la Saint-Gilloise n’est pas aussi positif, mais il permet au TFC d’être toujours en position de force pour la deuxième place. Pour Rennes, Marseille et Lille, la qualification est en tout cas en poche.

La France derrière pour 5 dixièmes

Et cela se ressent au classement de la saison en cours, où la France passe de la 9e place avant cette semaine, à la 8e place en doublant les Pays-Bas. Pas suffisant toutefois, au classement sur les cinq dernières saisons, vital pour déterminer le classement final de l’indice, la France reste derrière les Pays-Bas pour 0,5 point. Les Néerlandais profitent des points de bonus de la qualification du PSV pour la phase finale. Pour la France, ils vont tomber plus tard, quand Rennes, l'OM et Lille connaitront leur classement final dans la poule, ce qui permettra alors de passer quasiment inévitablement devant les Néerlandais. Le PSG sait donc ce qu’il lui reste à faire pour permettre à la France d'augmenter encore sa future avance. En deuxième partie de saison, la France pourrait avoir encore cinq ou six clubs en course, contre deux à quatre pour les Bataves. Rien n’est donc fait, mais les beaux jeudis des clubs français permettent d’y croire légitimement.