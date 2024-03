Indice UEFA ‍: Grâce au PSG, la France double l’Espagne

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La France vit une belle saison de Coupe d'Europe, et la qualification du PSG permet de mettre le champagne au frais en ce qui concerne l'indice UEFA. L'OM et le LOSC peuvent tout valider ce jeudi.

Belle performance du PSG qui a non seulement validé sa qualification, mais a aussi réussi à s’imposer sur le terrain de la Real Sociedad pour faire le carton plein lors de cette double confrontation. Si les clubs français ont perdu Toulouse, Rennes et Lens la semaine dernière, ce succès est précieux pour deux raisons. Au classement de cette saison, il permet pour le moment à la France de prendre la quatrième place européenne devant l’Espagne, qui est un peu moins bien en ce moment mais qui pourra rapidement passer devant si le Real Madrid confirme face à Leipzig. Mais dans ce cadre, la double confrontation entre l’OM et Villarreal vaudra son pesant d’or. Néanmoins, les clubs tricolores réussissent déjà une saison solide sur l’exercice 2023-2024, puisque même la troisième place de l’Angleterre n’est qu’à un dixième de points à l’heure actuelle.

Une 5e place qui offre 7 tickets européens à la Ligue 1

Mais surtout, au classement général sur l’ensemble des cinq saisons, qui permet de valider un club de plus pour les prochaines Ligues des Champions, la cinquième place est désormais bien au chaud. Il faudrait une catastrophe pour que les Pays-Bas, qui se retrouvent à plus de trois points, reviennent dans la course d’ici la fin des Coupes d’Europe. Et comme le PSV et l’Ajax ne sont pas impériaux ou en position de force actuellement, la confiance est légitimement de mise dans ce classement. En cas de bon résultat de l’OM et de Lille ce jeudi, la France pourrait même valider mathématiquement cette 5e place au classement général, même si rattraper l’Allemagne, 4e avec quasiment 20 points d’avance, est totalement impensable.