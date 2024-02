Indice UEFA ‍: Des grosses pertes, mais la France est toujours au chaud

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Le premier écueil des matchs à élimination directe a été passé concernant l’Europa League, et il y a des dégâts en France avec les éliminations de Lens, Rennes et Toulouse. Si sur le plan sportif, tout n’a pas été déshonorant, il ne reste tout de même plus que l’OM pour marquer des points en Europa League. Lille est qualifié directement pour les 1/8e de finale de la Conférence League, et le PSG jouera sa qualification contre la Real Sociedad en Ligue des Champions.

La France double l'Espagne sur cette saison !

Néanmoins, sur le plan comptable, tout n’est pas à jeter, loin de là. En effet, la France a marqué quelques points précieux et se permet même de doubler l’Espagne sur le classement de la saison, les pensionnaires ibériques n’ayant pas été à la fête cette semaine. Sur cette saison en cours, la France est quatrième à seulement un demi point de l’Angleterre, même si bien évidemment tout va s’accélérer avec l’arrivée du printemps.

🏁 Il y aura eu une ambiance de feu, un triplé de Bourige', une victoire des Rouge et Noir, mais le parcours des Rennais en @EuropaLeague s'arrête ici.



Malgré la déception, les émotions auront été au rendez-vous ce soir ❤️🖤#SRFCACM 3-2 pic.twitter.com/LscqHMvjI7 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 22, 2024

Mais surtout, c’est au niveau du classement général que la France peut souffler, notamment parce que les Pays-Bas n’ont pas réalisé le carton plein. Il ne s’en est pas fallu de beaucoup puisque l’Ajax est passé, mais le Feyenoord a été sorti aux tirs au but par la Roma, et laisse donc le PSV et le club d’Amsterdam se débrouiller. De quoi garder un petit matelas de 2,7 points d’avance pour cette précieuse 5e place, qui n’est pas encore garantie, mais est désormais bien partie.

A noter que la nation la plus impressionnante cette saison est l’Italie, qui a conservé ses sept clubs qualifiés pour le moment, ce que personne d’autre ne réalise.