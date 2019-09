Indice UEFA : C’est déjà très mal parti pour la France

Dans : Coupe d'Europe, ASSE, PSG, OL, LOSC.

Triste première semaine de poule pour les clubs français en Coupe d’Europe. Une seule victoire à noter, celle du PSG pour le Real Madrid. Les deux autres équipes qui recevaient, Lyon et Rennes, se sont contentées d’un nul tandis que Lille et l’AS Saint-Etienne ont perdu. S’ajoute à cela l’élimination prématurée de Strasbourg, et les points se font rares.

Résultat, les clubs tricolores sont déjà en retard par rapport à leurs concurrents. Si les classement de début de saison ne sont pas toujours significatifs, la France est pour l’heure 16e avec 3,333 points, derrière l’Italie, le Portugal, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne. Seule bonne nouvelle, la Russie, plus proche concurrent de la France sur les cinq dernières saisons, fait pire.