Giroud n’a trouvé qu’un adversaire à sa taille, c’est Messi

Privé de temps de jeu en Premier League, Olivier Giroud fait son maximum pour inverser la situation.

A l’image de sa conférence de presse cette semaine, l’attaquant de Chelsea ne cache pas sa frustration ni ses envies d’ailleurs avant le mercato estival. Mais surtout, le Français se montre convaincant à chaque opportunité offerte en Europa League. Nouvel exemple jeudi en quarts de finale retour contre le Slavia Prague (4-3), lorsque Giroud a délivré une passe décisive et inscrit son 10e but en 11 matchs en C3 cette saison.

Une sacrée performance puisque l’ancien Montpelliérain conforte son statut de meilleur buteur de la compétition. Mais ce n’est pas tout. Il faut également souligner qu’aucun joueur de Chelsea n’avait réussi à atteindre la barre des 10 réalisations en Coupe d’Europe. Et dans l’histoire du foot français, seuls Just Fontaine (en C1 1958-1959) et Nestor Combin (en C2 en 1963-1964) y sont parvenus.

Giroud rejoint Messi

Qualifié pour les demies, Giroud aura donc l’occasion de devenir le meilleur buteur tricolore de l’histoire sur une campagne européenne. En attendant, cette saison, un seul autre joueur a inscrit 10 buts en Coupe d’Europe, il s’agit du Barcelonais Lionel Messi. Ce n’est pas la même compétition, mais cela situe quand même l’efficacité du champion du monde qui mériterait un autre rôle chez les Blues ou ailleurs.