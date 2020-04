Foot : Impossible de finir la saison, l'UEFA alerté !

Dans : Coupe d'Europe.

Afin d'essayer d'y voir plus clair, l'UEFA a consulté différents spécialistes dont un virologue qui estime que la saison de football ne pourra pas reprendre dans les délais.

Célèbre professeur belge, Marc Van Ranst est très souvent invité par les médias flamands depuis le début de l’épidémie de coronavirus, ce spécialiste ayant déjà conseillé le gouvernement lors de récentes crises sanitaires majeures telles que la grippe aviaire ou le H1N1. C’est aussi lui qui a été interrogé par la Pro League belge avant que cette dernière ne décide de mettre un terme à la saison 2020-2021, ce qui dans un premier temps avait fait bondir l’UEFA, l’instance européenne ayant menacé d’exclure la Belgique des coupes européennes avant de se raviser. Mais visiblement Aleksander Ceferin a tout de même entendu les propos de Marc Van Ranst, et l’a consulté afin d’avoir son opinion sur un possible reprise de la saison dans les différents championnats européens.

Et, s’exprimant sur ce thème dans Het Nieuwsblad, Marc Van Rast n’a laissé planer le moindre doute. « J'ai l'impression que l'UEFA commence à voir que jouer au football n'est plus possible cette saison (...) J’ai compris qu'un minimum de trois à quatre semaines d'entraînement est nécessaire avant que les matchs ne soient à nouveau possibles. Il n'est alors pas réaliste de terminer les compétitions en cours (...) Nous devons être honnêtes: les événements de masse comme les matchs de football ou les festivals de musique seront parmi les dernières choses que nous autoriserons à nouveau en Belgique », a indiqué Mac Van Rast, qui a donc fait part de son analyse à l'UEFA. Le président de l'instance européenne du football va probablement devoir rapidement prendre la décision la plus difficile de son mandat, mais a-t-il réellement le choix ? Pour le spécialiste belge, c'est non.