Europe ‍: Coup de pouce à l’OM et au PSG, Al-Khelaïfi remercie la LFP

Dans : Coupe d'Europe.

Par Alexis Rose

Suite au report du match entre le PSG et Lorient, qui devait avoir lieu entre l’aller et le retour des quarts de finale de Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi a grandement remercié son homologue de la LFP, Vincent Labrune.

Comme cela avait déjà pu être le cas avec le report du quart de finale de Coupe de France entre le PSG et Nice à la mi-mars, la LFP a décidé de bouleverser complètement la programmation de la 29e journée de L1 afin de mettre ses trois clubs encore européens dans les meilleures dispositions possibles en vue de leurs quarts de finale. Une décision inédite ou presque que la Ligue a expliqué dans un communiqué ce jeudi soir : « Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Le football constitue un fleuron national et, à travers les performances des clubs au niveau européen, il permet de faire rayonner la France à l’international. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés en quarts de finale de Ligue des Champions (Paris Saint-Germain), de Ligue Europa (Olympique de Marseille) et de Ligue Europa Conférence (LOSC Lille) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale ». Par conséquent, les matchs Lorient – PSG, Monaco – LOSC et OM – Nice se joueront le mercredi 24 avril au lieu du week-end du 14 avril.

Al-Khelaïfi main dans la main avec Labrune

Matches des clubs 🇫🇷 engagés en Europe décalés, le pdt du #PSG N.Al-Khelaïfi s'est personnellement impliqué auprès de la LFP pour que cela puisse se faire. Une fois acté, il a envoyé un courrier à V.Labrune et aux membres du CA pour remercier ce geste de solidarité. @franceinfo pic.twitter.com/dUvcz1uXru — Julien Froment (@JulienFroment) March 21, 2024

Ce qui signifie donc que Paris, Marseille et Lille n’auront pas de match à jouer entre l’aller et le retour de leurs quarts de finale de Coupes d’Europe. Une vraie bonne nouvelle, notamment pour le PSG, qui abordera donc son duel face au Barça de la meilleure des façons possibles avec une semaine de repos entre les deux rencontres. De quoi satisfaire Nasser Al-Khelaïfi, qui a d’ailleurs remercié Vincent Labrune, d’après les informations de Julien Froment. « Matchs des clubs engagés en Europe décalés, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est personnellement impliqué auprès de la LFP pour que cela puisse se faire. Une fois acté, il a envoyé un courrier à Vincent Labrune et aux membres du CA pour remercier ce geste de solidarité », explique le journaliste de France Info sur son compte Twitter. Grâce à la LFP, les clubs français auront donc un bonus de fraîcheur sur leurs concurrents, qui joueront eux normalement en championnat entre les deux rendez-vous européens. De quoi viser le dernier carré des Coupe d’Europes avec l’ambition d’aller le plus loin possible afin de faire rayonner la L1 à l’international.