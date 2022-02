Conflit russo-ukrainien : Réunion de crise à l’UEFA

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

L’UEFA a annoncé ce jeudi midi la tenue d’une réunion de crise pour ce vendredi en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin, a demandé une réunion extraordinaire du comité exécutif de l’UEFA pour ce vendredi à 10h00, dans le but d’évaluer la situation et de prendre si besoin les mesures nécessaires. A l’issue de cette réunion, l’UEFA annoncera le résultat de la concertation par le biais d’un communiqué. Des sanctions sont ainsi possibles contre la Russie, devant cette situation inquiétante depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine.

Le retrait de l’organisation de la finale de la Ligue des Champions est fort possible, puisque cette rencontre de prestige devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. Mais l’exclusion de l’équipe nationale russe des compétitions jusqu’à nouvel ordre est aussi envisageable, tout comme celle des clubs russes des coupes européennes. L’UEFA pourrait aussi décider de se séparer de Gazprom, qui est le grand producteur de gaz russe, et aussi le principal sponsor de l’instance européenne. Chaque année, Gazprom verse 40 millions d’euros à l’instance européenne, pour rester le partenaire principal de la Ligue des Champions et des deux prochains Euros.

De son côté, le championnat ukrainien est officiellement arrêté depuis ce jeudi, en raison du danger qui pèse sur la population et les joueurs. De nombreux joueurs étrangers de Kiev ou de Donetsk devraient quitter le pays rapidement.