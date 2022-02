Coefficient UEFA : La France explose tout en Europe !

Dans : Coupe d'Europe.

Par Mehdi Lunay

La saison 2021-2022 des clubs français est pour le moment idyllique. Cette semaine, les victoires du PSG face au Real Madrid et de l'OM sur Qarabag ont même permis au coefficient UEFA national de réaliser deux performances notables.

Longtemps décriée, la Ligue 1 est en train de faire taire tous les sceptiques. Jugée ennuyeuse, elle propose cette saison du spectacle, des buts et des matches agréables. Souvent à la peine en coupe d'Europe, elle est en train de se montrer aux yeux de l'Europe. En 2021-2022, les performances des clubs français sont satisfaisantes. Les six équipes engagées en poules sont toujours présentes dans une compétition européenne. Quatre d'entre elles ont même fini premières de leur poule dont le LOSC qualifié pour les huitièmes de finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Cette semaine n'a pas dérogé à ce nouvel état des lieux. Le PSG a vaincu le Real Madrid 1-0 en C1 tandis que l'OM a fait le boulot 3-1 face à Qarabag en C4.

La L1 bat son record et domine les autres ligues

Des résultats récents qui ont eu un impact sur le coefficient UEFA, le marqueur de la compétitivité d'un championnat et de ses clubs. Selon le journal l'Equipe, la Ligue 1 a déjà obtenu 15,083 points ce qui constitue son record sur une saison, devant les 15,000 en 2009-2010. Ceci est d'autant plus fort mi-février alors qu'il reste de nombreux matches à jouer pour les clubs français.

Coefficient UEFA sur la saison 2021/2022 :



🥇🇫🇷 France : 15.083

🥈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre : 15.000

🥉🇳🇱 Pays-Bas : 14.800



4⃣🇪🇸 Espagne : 13.000

5⃣🇮🇹 Italie : 12.142

6⃣🇩🇪 Allemagne : 12.071 — BeFoot (@_BeFoot) February 18, 2022

Surtout, avec ce nombre de points, la France possède le meilleur coefficient UEFA d'Europe depuis le début de la saison. Les Français devancent de peu la prestigieuse Premier League et ses 15,000 points et le championnat néerlandais avec 14,800 points. Un score impressionnant et inédit, révélateur de la bonne forme des clubs français. Des statistiques d'autant plus importantes que c'est ce coefficient qui détermine le nombre de places allouées à chaque pays par saison en coupe d'Europe, selon une moyenne des cinq dernières saisons. Pour l'heure, la Ligue 1 a conforté sa cinquième place avec 56,748 devant le Portugal 50,382 à la sixième place. Une donnée importante car, avec ce rang, la France aura une place de plus en Ligue des champions dans la nouvelle formule en 2023-2024. Avec ces résultats, la Ligue 1 peut maintenant, et plus que jamais, revendiquer le surnom de « Ligue des Talents. »