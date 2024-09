Canal+ aura un multiplex pour les coupes d'Europe

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

A l'inverse de DAZN, qui ne propose pas de multiplex le dimanche après-midi, Canal+ proposera une chaîne pour le multiplex de la Ligue des champions et des deux autres coupes européennes.

C'est ce mercredi qu'avait lieu la présentation par Canal+ de son incroyable catalogue sportif et la manière dont la chaîne cryptée allait diffuser tout cela. Concernant le football, C+ a désormais la totalité des rencontres européennes et afin de pouvoir diffuser la totalité des rencontres de Ligue des champions, Europa League et de la Conference League, 18 nouvelles chaînes vont être lancées. Parmi les nouveautés, la possibilité de choisir le son des commentaires, ou bien le son d'ambiance comme c'est le cas pour la Premier League. Canal+ a également confirmé qu'il y aurait bien une chaîne pour le multiplex des trois compétitions.

« Chaque soir de compétition, C+SPORT 360 sera le carrefour de l’Europe, avec un point de vue dans chaque stade lorsque l’action le réclamera. Dans un multiplex nouvelle facture, totalement innovant avec les attributs des meilleurs lives infos, menus déroulants et alertes, statistiques et infographies de pointe, Eric Besnard (mardi et mercredi pour l'UEFA Champions League) puis Joris Sabi (le jeudi pour l'Europa League et la Conference League) emmènent les fans de foot au coeur même des confrontations entre les meilleures équipes européennes », a précise Canal+.

Habib Beye reste sur Canal+

Sur le plan éditorial, la chaîne enregistre la venue de deux nouveaux journalistes, Margot Dumont, qui officiait sur Beinsports, et Bertrand Latour, le trublion de la chaîne L'Equipe. Enfin, Thomas Sénécal, le patron des sports de Canal+ a confirmé qu'Habib Beye restait consultant de C+ pour les rencontres européennes. « Qu'il soit à l'affût d'une opportunité en tant qu'entraîneur, ce n'est pas un secret. Et pour nous, avoir quelqu'un qui est à ce point immergé dans l'univers du foot, à ce point à jour dans ses techniques d'entraînement, dans la connaissance des systèmes de jeu, c'est un énorme plus. D'ailleurs, nos abonnés adorent Habib. En attendant, il est chez nous », a précisé le responsable du service des sports de C+.