Indice UEFA ‍: La France, pas mal pour une Farmers League

Double opposition entre clubs français et anglais ce mardi en Ligue des Champions. Monaco a pris le meilleur sur Aston Villa (1-0) tandis que Lille a craqué de peu à Liverpool en infériorité numérique (2-1). Pas de quoi rougir pour les clubs tricolores, qui continuent de faire bonne figure cette saison en Coupe d’Europe. Ainsi, la France occupe toujours la 7e place sur la saison en cours, notamment en raison de très bonnes performances du Portugal et de la Belgique. Mais l’écart se resserre, et les points vont commencer à se faire rare avec les matchs couperets qui arrivent.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚



L'AS Monaco s'impose à domicile face à @AVFCOfficial 🔥🔥🔥



Nos Rouge & Blanc comptent 13 points avant la dernière journée de @ChampionsLeague 🔝



1⃣-0⃣ #ASMAVFC pic.twitter.com/SY9dF97wUb — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2025

Sur le classement des cinq dernières saisons, celui qui compte pour désigner les places en Ligue des Champions, la France est toujours au chaud en 5e position, derrière les quatre grands championnats, et loin devant les Pays-Bas avec 5 points d’avance. A noter que, grâce à sa première place de la phase de Ligue des Champions, Liverpool pourrait rapporter jusqu’à 12 points de bonus à l’Angleterre en cas de carton plein. Un nouveau record du genre qui va propulser l’Angleterre plus en tête que jamais de l’indice UEFA.